Regina Elisabetta e il segreto del Giubileo | fuga di notizie | per i 70 anni sul trono

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 maggio 2022) Si scaldano i motori in tutta la Gran Bretagna per ildi Platino dellaII sulda 70. I festeggiamenti culmineranno nel weekend dal 2 al 5 giugno. Il primo a fare gli auguri a sua maestà è stato Tom Cruise, arrivato a Londra direttamente da Hollywood insieme con Helen Mirren, attrice molto apprezzata daII nel film "The Queen", per partecipare al Royal Windsor Horse Show. Anche se la star più attesa della serata è stata certamente lei, la, di azzurro e argento vestita. Sono svanite tutte le preoccupazioni dei sudditi per la salute diche una settimana fa si era fatta sostituire (a causa di un problema di deambulazione) in Parlamento dal figlio per il discorso "Queen's Speech", ...