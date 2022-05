(Di venerdì 20 maggio 2022) Aumentano le voci sulle misteriose condizioni di salute di Vladimir, sempre più nell'occhio del ciclone a quasi tre mesi dall'inizio della guerra in Ucraina . Il presidente russo, secondo ...

Advertising

msn_italia : Caos al Cremlino, Putin «circondato dai medici». Lo Zar curato anche durante le riunioni: le rivelazioni dello 007… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Caos al Cremlino, Putin «circondato dai medici». Lo Zar curato anche durante le riunioni: le rivelazioni dello 007 ingl… - leggoit : «Putin circondato dai medici, curato anche tra una riunione e l'altra»: è caos al Cremlino - DoadyG : Caos al Cremlino, Putin «circondato dai medici». Lo Zar curato anche durante le riunioni: le rivelazioni dello 007… - arcanodavvero : RT @mrcllznn: Caos al Cremlino, Putin «circondato dai medici». Lo Zar curato anche durante le riunioni: le rivelazioni dello 007 inglese ht… -

ilmessaggero.it

Draghi agli studenti: 'Ho chiesto ala pace, ho trovato un muro' Anche un generale maggiore ucraino, Kyrylo Budanov, ha affermato che il leader russo è gravemente malato di cancro e che in ...Articolo originale pubblicato su Money.it qui:malato Caos al Cremlino: 'È sempreda medici, curato anche durante le riunioni' Caos al Cremlino, Putin «circondato dai medici». Lo Zar curato anche durante le riunioni: le rivelazioni dello Dallo scoppio della guerra in Ucraina, si sono fatte sempre più insistenti voci riguardanti una presunta malattia di Putin. «Viene curato anche durante le riunioni». Entriamo nel dettaglio.Putin «è costantemente accompagnato da un team di medici». L'affermazione arriva da Christopher Steele, ex professionista dell'intelligence ...