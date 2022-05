Primavera | il playout d’andata tra Genoa e Napoli finisce 2-2 | Coli Saco pareggia nel finale

(Di venerdì 20 maggio 2022) Pareggio prezioso per ilche nelsalvezzaimpatta per 2-2 con ilin trasferta, grazie alle reti di Pesce e. Gara vibrante nei primi minuti, con almeno tre clamorose occasioni per parte senza però che nessuno riesca a sfruttarle. A sbloccare la partita è comunque ilcon Pesce, che oggi sostituiva lo squalificato Ambrosino, a trovare la rete con un forte destro su un delizioso assist di Vergara. Il vantaggio dura pochissimi minuti: il capitano del, Besaggio, trova il pari con una gran girata al volo dopo soli 2?. Nella ripresa gara più equilibrata, che si infiamma nel. Giannini, subentrato nella ripresa, commette un fallo molto ingenuo in area di ...

Advertising

1926_cri : Primavera, playout andata Genoa-Napoli 2-2. Giovedì il ritorno a Cercola. - tuttonapoli : RILEGGI LIVE - Playout Primavera, Genoa-Napoli 2-2 (19' Pesce, 22' Besaggio, 84' Buksa, 89' Saco): pari allo scader… - 100x100Napoli : Tutto si deciderà a Cercola - salv_amoroso : ?? NAPOLI PRIMAVERA Al 'Begato' di Genova, #GenoaNapoli - playout di andata - termina 2-2. #Napoli in vantaggio co… - rafchiacchio : @Torrenapoli1 Avvoca' vi state perdendo l'andata dei playout primavera. Buon Napoli, ma sprecone (come al solito). -

... noi possiamo allora dare uno sguardo ai numeri della stagione per descrivere il rendimento delle due formazioni nel campionato1 che le ha relegate ai. Per i padroni di casa ...... gentili lettrici e lettori di Calcio Napoli 24, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale Genoa - Napoli deldel campionato. Ci si gioca la salvezza alle ore 14:30 Genoa Napoli ...Il Napoli Primavera di Frustalupi ha pareggiato in extremis in casa del Genoa nella partita dell'andata dei play out del campionato Tim.E' l'andata dei play out di Primavera 1 quello che si è giocato a Begato 9 tra il Genoa di mister Luca Chiappino e i pari età del Napoli. In palio c'è la ...