Pentagono | difficile scacciare i russi dal Donbass Zelenskiy | lì c’è l’inferno

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ilha avvertito che, nonostante i successi delle forze ucraine a Kharkiv, l'esercito russo sta riuscendo a rafforzare il controllo sule sul sud del Paese, il che significa che il conflitto potrebbe durare a lungo. Le forze russe continuano ad avere problemi con la coesione, il morale delle truppe e la logistica, ha detto un alto funzionario del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, senza confermare le purghe all'interno del comando militare russo citate da Londra. Ma "rimarremo molto cauti nelle nostre previsioni", ha aggiunto."Siamo assolutamente determinati a fare di tutto per aiutare gli ucraini a difendersi, compreso l'addestramento all'uso delle capacità che forniamo loro", ha affermato l'alto funzionario, che ha chiesto l'anonimato. "Si comportano molto bene sul campo di battaglia, non hanno problemi di coesione, non ...