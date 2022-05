Novità modello 730 | precompilata al via da lunedì | introdotta delega parenti

(Di venerdì 20 maggio 2022) A partire dal prossimo23 maggio sarà possibile consultare il proprio730: l’Agenzia delle Entrate, infatti, ha informato nella giornata odierna che in base alle informazioni e ai dati in suo possesso (circa un miliardo e duecento milioni di informazioni sugli italiani) renderà disponibili ai cittadini il730 direttamente online. A partire dal 31 maggio, infine, sarà possibile inviare la dichiarazione del730 confermandola o procedendo alla modifica di eventuali errori e all’inserimento delle dovute integrazioni. Come cambia (ancora) il730 Sapevamo già nello scorso dicembre che il730 sarebbe cambiato ancora una volta quest’anno: fra le, lo ricordiamo, nelle nuove dichiarazioni dei redditi trova il credito ...

Cla_Gagliardini : @quinta @PiazzapulitaLA7 La rappresentanza democratica che passa ogni volta attraverso il voto di fiducia, come no.… - infoiteconomia : Modello 730/2022, invio anche da familiare o persona di fiducia: le novità nella guida delle Entrate - InfoFiscale : Modello 730/2022, invio anche da familiare o persona di fiducia: le novità nella guida delle Entrate - inobrec : Sono relatore del prossimo Forum di PARADIGMA 'Responsabilità degli enti (D.Lgs. n. 231/01) Novità normative, giur… - solorobabuona : @MirkoMatteelli @vocedelromatw Si parte dalle fondamenta. Il modello sostenibile significa ingenti investimenti nel… -

