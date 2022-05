Norrie-Molcan in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Lione 2022 (Di venerdì 20 maggio 2022) Cameron Norrie sfiderà Alex Molcan nella circostanza della finale dell’Atp 250 di Lione 2022, ormai tradizionale appuntamento Atp sulla terra rossa francese. Il britannico, favoritissimo all’ultimo atto dell’evento transalpino, ha eliminato Holger Rune in semifinale, faticando e non poco a limitare il talento del danese; dal canto suo, lo sloveno ha sconfitto sorprendentemente Alex De Minaur, replicando un accesso in finale a questo livello dopo le gesta a Belgrado 2021, superato dal solo Novak Djokovic. Exploit meraviglioso del mancino Molcan, eliminato al primo turno di qualificazione degli Internazionali BNL d’Italia da Giulio Zeppieri, ma capace di rialzare la china nel circuito maggiore. Normale amministrazione, o quasi, invece, per Norrie, sempre più una realtà solida per il ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Cameronsfiderà Alexnella circostanza della finale dell’Atp 250 di, ormai tradizionale appuntamento Atp sulla terra rossa francese. Il britannico, favoritissimo all’ultimo atto dell’evento transalpino, ha eliminato Holger Rune in semifinale, faticando e non poco a limitare il talento del danese; dal canto suo, lo sloveno ha sconfitto sorprendentemente Alex De Minaur, replicando un accesso in finale a questo livello dopo le gesta a Belgrado 2021, superato dal solo Novak Djokovic. Exploit meraviglioso del mancino, eliminato al primo turno di qualificazione degli Internazionali BNL d’Italia da Giulio Zeppieri, ma capace di rialzare la china nel circuito maggiore. Normale amministrazione, o quasi, invece, per, sempre più una realtà solida per il ...

