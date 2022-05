Nel mondo una persona su sei muore a causa dell’inquinamento. L’allarme degli scienziati (Di venerdì 20 maggio 2022) Secondo una ricerca l’inquinamento uccide 9 milioni di persone all’anno, diventando così responsabile di un decesso su sei. L’aria velenosa, l’acqua e il suolo contaminati “rappresentano una minaccia esistenziale per la salute umana e per la salute del pianeta e mettono a rischio la sostenibilità delle società moderne“, si legge nel rapporto. Più morti che per Hiv, incidenti e malattie Le morti a causa dell’inquinamento superano quelle per incidenti stradali, Hiv/Aids, malaria e tubercolosi messe insieme Il numero di morti causate dall’inquinamento è superiore a quello dei decessi causati dal traffico stradale, dall’HIV/AIDS, dalla malaria e dalla tubercolosi messe insieme, ma anche a quelle provocate dall’abuso di droghe e alcol. La nuova revisione, pubblicata sulla rivista Lancet Planetary Health, ha analizzato i ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 20 maggio 2022) Secondo una ricerca l’inquinamento uccide 9 milioni di persone all’anno, diventando così responsabile di un decesso su sei. L’aria velenosa, l’acqua e il suolo contaminati “rappresentano una minaccia esistenziale per la salute umana e per la salute del pianeta e mettono a rischio la sostenibilità delle società moderne“, si legge nel rapporto. Più morti che per Hiv, incidenti e malattie Le morti asuperano quelle per incidenti stradali, Hiv/Aids, malaria e tubercolosi messe insieme Il numero di mortite dall’inquinamento è superiore a quello dei decessiti dal traffico stradale, dall’HIV/AIDS, dalla malaria e dalla tubercolosi messe insieme, ma anche a quelle provocate dall’abuso di droghe e alcol. La nuova revisione, pubblicata sulla rivista Lancet Planetary Health, ha analizzato i ...

