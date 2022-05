MIMO 2022 | il Milano Monza Motor Show pronto ad aprire i battent

(Di venerdì 20 maggio 2022) Saranno il centro die l’Autodromo dia fare da palcoscenico alle novità di oltre 40 brand automobilistici e motociclistici presenti al, alias: l’evento è programmato dal 16 al 19 giugno e coinvolgerà il cuore del capoluogo meneghino. All’appuntamento – che si consumerà prevalentemente fra piazza Duomo, corso Vittorio, via Mercanti, via Dante e piazza della Scala – sono attesi oltre mezzo milione di visitatori. Il 16 giugno, alle ore 19, ci sarà la “Premiere Parade”, l’unveil dinamica delle novità e delle anteprime presentate e guidate dai presidenti e dagli amministratori delegati dei brand espositori. Ogni pedana che farà da piedistallo alle auto presenti alavrà un codice QR ...

