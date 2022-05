Mezzi, capacità logicistica, controllo di zone strategiche: ecco tutti i vantaggi della Nato con l’adesione della Svezia all’alleanza (Di venerdì 20 maggio 2022) “È un evento storico per noi entrare nella Nato e lo facciamo accanto al nostro Paese fratello”. Sono state queste le parole di re Carlo Gustavo XVI di Svezia al termine dell’incontro con il presidente finlandese Sauli Niinistö e prima del discorso di quest’ultimo al Riksdag, il Parlamento monocamerale di Stoccolma, di martedì 17 maggio. Dopo più di 200 anni di neutralità – l’ultimo conflitto combattuto dalla Svezia risale alla guerra svedese-norvegese del 1814 – il Paese ha deciso di entrare in un’alleanza militare, quella Atlantica con la quale svolge da anni esercitazioni congiunte, nonostante ci siano ancora da superare le resistenze della Turchia. Se l’adesione della Finlandia significa per la Nato un aumento del numero di uomini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) “È un evento storico per noi entrare nellae lo facciamo accanto al nostro Paese fratello”. Sono state queste le parole di re Carlo Gustavo XVI dial termine dell’incontro con il presidente finlandese Sauli Niinistö e prima del discorso di quest’ultimo al Riksdag, il Parlamento monocamerale di Stoccolma, di martedì 17 maggio. Dopo più di 200 anni di neutralità – l’ultimo conflitto combattuto dallarisale alla guerra svedese-norvegese del 1814 – il Paese ha deciso di entrare in un’alleanza militare, quella Atlantica con la quale svolge da anni esercitazioni congiunte, nonostante ci siano ancora da superare le resistenzeTurchia. SeFinlandia significa per laun aumento del numero di uomini ...

