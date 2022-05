Matteo Ranieri punge un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne | di chi si tratta?

(Di venerdì 20 maggio 2022) In un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di, l’ex tronistaha risposto ad alcune dichiarazioni di Federica Aversano, sua ex. L’ex tronista contro Federica Aversanosenza giri di parole ha deciso di rispondere alle ultime dichiarazioni rilasciate da Federica Aversano. Il 29enne ligure si è domandato perché, l’exsia andata in giro a raccontare di non usare i social quando poi ne fa un uso frequente. Inoltre, il diretto interessato si è detto deluso da alcuni post pubblicati sui social da Federica:ha precisato che preferisce le persone che parlano in faccia. Successivamente l’ex tronista ha ribadito di essersi sempre mostrato senza filtri nel ...

