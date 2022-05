Lo scudetto di Marotta (Di venerdì 20 maggio 2022) E' possibile che lo scudetto vada al Milan e che l'Inter si debba accontentare del secondo posto, ribaltando risultati e sensazioni rispetto a un anno fa. E' l'esito probabile della volata, lo scenario più facile da prevedere classifica e combinazioni alla mano. E' certo che le prossime saranno settimane di passione per i tifosi interisti, stretti tra il bilancio di una stagione che avrà comunque portato come minimo due trofei e i bilanci (quelli economici) tendenti al rosso anche se meno fuoco rispetto al giugno scorso. Le avvisaglie ci sono tutte e si sono manifestate anche prima che suonasse il gong finale. Serve vendere un big, forse due, anzi no... Potrebbe bastarne uno a patto di metterci intorno una corona di cessioni favorevoli oppure di sacrificare qualcuno che sia titolare ma non imprescindibile, sempre che si trovi qualche estimatore pronto a pagarlo bene e ... Leggi su panorama (Di venerdì 20 maggio 2022) E' possibile che lovada al Milan e che l'Inter si debba accontentare del secondo posto, ribaltando risultati e sensazioni rispetto a un anno fa. E' l'esito probabile della volata, lo scenario più facile da prevedere classifica e combinazioni alla mano. E' certo che le prossime saranno settimane di passione per i tifosi interisti, stretti tra il bilancio di una stagione che avrà comunque portato come minimo due trofei e i bilanci (quelli economici) tendenti al rosso anche se meno fuoco rispetto al giugno scorso. Le avvisaglie ci sono tutte e si sono manifestate anche prima che suonasse il gong finale. Serve vendere un big, forse due, anzi no... Potrebbe bastarne uno a patto di metterci intorno una corona di cessioni favorevoli oppure di sacrificare qualcuno che sia titolare ma non imprescindibile, sempre che si trovi qualche estimatore pronto a pagarlo bene e ...

