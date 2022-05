Libri, gli italiani tornano a comprarli negli store: frena l’online (Di venerdì 20 maggio 2022) frenano le librerie online mentre quelle fisiche tornano ad essere il canale dove si vende piu’ della meta’ di tutti i Libri, dai romanzi ai saggi e ai manuali (esclusa l’editoria scolastica). E’ quanto emerge dai dati rielaborati dall’Associazione Italiana Editori (AIE) su rilevazioni Nielsen BookScan e che sono stati presentati questa mattina al Salone Internazionale del Libro di Torino durante il convegno “Il mercato del libro nei primi quattro mesi del 2022. Nuovi generi e formati, la rivoluzione dei canali e social network: dove va l’editoria”, in collaborazione con Aldus Up, programma finanziato da Europa Creativa. “L’editoria italiana ha ben superato gli anni della pandemia – ha spiegato il presidente di AIE Ricardo Franco Levi – ma adesso affronta un contesto economico caratterizzato dall’aumento dei prezzi della carta, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 maggio 2022)no le librerie online mentre quelle fisichead essere il canale dove si vende piu’ della meta’ di tutti i, dai romanzi ai saggi e ai manuali (esclusa l’editoria scolastica). E’ quanto emerge dai dati rielaborati dall’Associazione Italiana Editori (AIE) su rilevazioni Nielsen BookScan e che sono stati presentati questa mattina al Salone Internazionale del Libro di Torino durante il convegno “Il mercato del libro nei primi quattro mesi del 2022. Nuovi generi e formati, la rivoluzione dei canali e social network: dove va l’editoria”, in collaborazione con Aldus Up, programma finanziato da Europa Creativa. “L’editoria italiana ha ben superato gli anni della pandemia – ha spiegato il presidente di AIE Ricardo Franco Levi – ma adesso affronta un contesto economico caratterizzato dall’aumento dei prezzi della carta, ...

