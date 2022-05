Indiegeno Fest 2022, la line up: Lazza, Venerus, Psicologi, Max Gazzè (Di venerdì 20 maggio 2022) Torna l’Indiegeno Fest con l’edizione 2022: ecco la line up che vede tra gli altri Lazza, Venerus, Psicologi e Max Gazzè Indiegeno Fest 2022, il Festival organizzato da Leave Music, e giunto alla sua ottava edizione, annuncia la prima parte di line up, le date da segnare in calendario sono dal 29 luglio al 4 agosto. La grande novità è che quest’anno l’evento sarà di nuovo itinerante, come ci aveva abituato negli anni passati, spostandosi tra le spiagge e i luoghi che il golfo di Patti regala e torna con un’edizione imperdibile, che ne consolida l’importanza musicale, culturale e turistica, confermandosi uno dei principali Festival del Sud ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) Torna l’con l’edizione: ecco laup che vede tra gli altrie Max, ilival organizzato da Leave Music, e giunto alla sua ottava edizione, annuncia la prima parte diup, le date da segnare in calendario sono dal 29 luglio al 4 agosto. La grande novità è che quest’anno l’evento sarà di nuovo itinerante, come ci aveva abituato negli anni passati, spostandosi tra le spiagge e i luoghi che il golfo di Patti regala e torna con un’edizione imperdibile, che ne consolida l’importanza musicale, culturale e turistica, confermandosi uno dei principaliival del Sud ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : @IndiegenoFest 2022: annunciata la prima parte di line up - MontiFrancy82 : @IndiegenoFest 2022: annunciata la prima parte di line up - Lostingroove : INDIEGENO FEST 2022: annunciata la prima parte di line up - SMSNEWSOFFICIAL : INDIEGENO FEST 2022: annunciata la prima parte di line up - IndiegenoFest : #cmqmartina ti aspetta in spiaggia ?? ? -

Festival Sicilia 2022: tutti i concerti per la tua estate isolana Partiamo da quello che succede in provincia di Messina che, da circa 8 anni, è diventata meta ideale per i concerti estivi in Sicilia ; anche nel 2022 si riconfermano, infatti, l' Indiegeno Fest e il ... Lazza SIRIO TOUR il 9 luglio a Rimini ...Roma 9 luglio - RIMINI BEACH ARENA - Rimini 17 luglio - FIERA DELLA MUSICA - Azzano Decimo (PN) 22 luglio - ATLANTIDE FEST - Cagliari 24 luglio - PARCO GONDAR - Gallipoli 29 luglio - INDIEGENO FEST ... Il Quotidiano Italiano - Nazionale INDIEGENO FEST 2022, annunciata la prima parte di line up INDIEGENO FEST nel 2020 è stato uno dei primi festival italiani a firmare il manifesto dell'organizzazione internazionale Keychange, che si occupa della parità di genere nell'industria musicale ... Partiamo da quello che succede in provincia di Messina che, da circa 8 anni, è diventata meta ideale per i concerti estivi in Sicilia ; anche nel 2022 si riconfermano, infatti, l'e il ......Roma 9 luglio - RIMINI BEACH ARENA - Rimini 17 luglio - FIERA DELLA MUSICA - Azzano Decimo (PN) 22 luglio - ATLANTIDE- Cagliari 24 luglio - PARCO GONDAR - Gallipoli 29 luglio -... INDIEGENO FEST 2022, annunciata la prima parte di line up INDIEGENO FEST nel 2020 è stato uno dei primi festival italiani a firmare il manifesto dell'organizzazione internazionale Keychange, che si occupa della parità di genere nell'industria musicale ...