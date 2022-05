India | 3 elefanti travolti da treno | branco impedisce avvicinarsi

Advertising

Il Foglio

... poco dopo l'incidente, raccontano i responsabili del vicino parco naturale, i veterinari sono arrivati sul posto, ma non sono riusciti ad avvicinarsi ai feriti, perché gli altridel branco ...... ammireremo la baia di Ha Long e il Regno del Milione di: il Laos. Poi attraverseremo l', da Calcutta a Varanasi, dal Taj Mahal all'Holi festival, da Delhi al Rajasthan - dove un gruppo ... India, l’elefante non allineato (ANSA) - NEW DELHI, 20 MAG - Tre elefanti sono rimasti travolti questa mattina all'alba da un treno merci carico di grano nello stato orientale ...A Torino Daniele Marzorati, Edoardo Manzoni, Alessandra Messali e Irene Coppola raccontano del potere della rappresentazione in ambito coloniale affrontando la questione di una natura colonizzata, di ...