Oytis84 : @Marteena84 La mia compagna mi disse appena conosciuti “dormire con un’infermiera salva la vita”. E infatti si acco… - genovef67692405 : @scrutacieli Quei pensieri notturni, depositati durante il giorno quando vivo stando in apnea, finalmente tornano a… - __uresogolden : Stavo leggendo il foglio illustrativo dell'antistaminico e onestamente mi è passata la voglia di prenderlo perché g… - genovef67692405 : @Crudeli45198835 Ogni notte, quando l’apnea finisce. ?? -

LA NAZIONE

Il meglio della medicina del sonno della Toscana si dà appuntamento oggi a Pisa, all'Auditorium Toniolo Si chiamano Osas, un acronimo che sta per Apnee ostruttive del sonno. Un nome poco conosciuto ...Navighiamo spaesati e infiacchiti, senza neppure il tempo di prender fiato dall'pandemica e ... È un libro scritto di, questo, come tiene a precisare il suo autore, e non è un dettaglio: nel ... In apnea di notte, assonnati di giorno: c’è la cura A Pisa un convegno spiega come fare. Il meglio della medicina del sonno della Toscana si dà appuntamento all’ombra della Torre ...Un intervento chirurgico mini-invasivo e senza tagli permette a chi soffre di questi disturbi di migliorare la qualità della vita ...