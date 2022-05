Il mondo dei rally piange Franco Albanese (Di venerdì 20 maggio 2022) Il mondo dei rally, in particolar modo quello della Valle D’Aosta, piange la scomparsa di Franco Albanese. Il navigatore aostano è scomparso lo scorso 15 maggio. In carriera Albanese a dettato le note ad alcuni dei miglior piloti della sua regione da Bettanin a Vuillermin, passando per Davison e Rean. Sentito, sincero, commovente il ricordo Source Leggi su rallyeslalom (Di venerdì 20 maggio 2022) Ildei, in particolar modo quello della Valle D’Aosta,la scomparsa di. Il navigatore aostano è scomparso lo scorso 15 maggio. In carrieraa dettato le note ad alcuni dei miglior piloti della sua regione da Bettanin a Vuillermin, passando per Davison e Rean. Sentito, sincero, commovente il ricordo Source

