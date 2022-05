Guendalina Tavassi è un fiume in piena: “Non lo avrei mai detto”, tradimento colossale (Di venerdì 20 maggio 2022) La naufraga Guendalina Tavassi si è resa protagonista di un bruciante tradimento sull’Isola dei Famosi: le sue parole sono al veleno Il giudizio di Guendalina Tavassi (screenshot sito Isola)La vita all’Isola dei Famosi è ricca di ostacoli e non solo a causa della mancanza di cibo, della convivenza con gli insetti o dei cambiamenti climatici. I naufraghi sono infatti quotidianamente alle prese anche con alcune prove organizzate dagli autori per metterli a nudo. L’ultimo colpo di scena lo ha regalato Guendalina Tavassi al pubblico, agli altri concorrenti ma soprattutto al fratello Edoardo. La naufraga è stata coinvolta in una prova di sincerità dai risvolti inaspettati. La Tavassi si è vista costretta a dare dei giudizi sinceri sugli altri naufraghi e ... Leggi su direttanews (Di venerdì 20 maggio 2022) La naufragasi è resa protagonista di un bruciantesull’Isola dei Famosi: le sue parole sono al veleno Il giudizio di(screenshot sito Isola)La vita all’Isola dei Famosi è ricca di ostacoli e non solo a causa della mancanza di cibo, della convivenza con gli insetti o dei cambiamenti climatici. I naufraghi sono infatti quotidianamente alle prese anche con alcune prove organizzate dagli autori per metterli a nudo. L’ultimo colpo di scena lo ha regalatoal pubblico, agli altri concorrenti ma soprattutto al fratello Edoardo. La naufraga è stata coinvolta in una prova di sincerità dai risvolti inaspettati. Lasi è vista costretta a dare dei giudizi sinceri sugli altri naufraghi e ...

