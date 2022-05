Giulio Zeppieri si qualifica per il Roland Garros e zittisce il pubblico francese | VIDEO (Di venerdì 20 maggio 2022) Nelle fasi finali del suo match contro il francese Sean Cuenin (vinto con il punteggio di 6-3 6-4), il pubblico sugli spalti del Roland Garros ha iniziato a gridare e a chiacchierare, disturbando il suo ultimo turno di servizio. Poi quel punto decisivo che lo ha portato a qualificarsi, per la prima volta nella sua giovane carriera (ha solamente 20 anni), al tabellone principale di un torneo del Grande Slam. E dopo quel dritto di mancino che gli ha regalato la vittoria, Giulio Zeppieri si è voltato verso il pubblico portando la sua mano alla bocca facendo il classico gesto del silenzio. Giulio Zeppieri entra nel tabellone principale del Roland-Garros e zittisce il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Nelle fasi finali del suo match contro ilSean Cuenin (vinto con il punteggio di 6-3 6-4), ilsugli spalti delha iniziato a gridare e a chiacchierare, disturbando il suo ultimo turno di servizio. Poi quel punto decisivo che lo ha portato arsi, per la prima volta nella sua giovane carriera (ha solamente 20 anni), al tabellone principale di un torneo del Grande Slam. E dopo quel dritto di mancino che gli ha regalato la vittoria,si è voltato verso ilportando la sua mano alla bocca facendo il classico gesto del silenzio.entra nel tabellone principale delil ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Giulio Zeppieri entra nel tabellone principale del Roland-Garros e zittisce il pubblico francese! ????????????… - FiorinoLuca : Giulio #Zeppieri ???? supera in due set il francese Sean Cuenin e si guadagna il pass per il main draw del… - neXtquotidiano : Giulio #Zeppieri si qualifica per il #RolandGarros e zittisce il pubblico francese | VIDEO - FedeCocchi : Non è cattivo, lo disegnano così… Giulio #Zeppieri e la sua Parigi #RolandGarros - Occe64 : RT @Eurosport_IT: ?????? Giulio Zeppieri entra nel tabellone principale del Roland-Garros e zittisce il pubblico francese! ???????????? #Eurosport… -