Eda Marì ci racconta il suo nuovo EP Freevolo

(Di venerdì 20 maggio 2022) EdaciilEP, anticipato dal singolo Mare di gin A poche settimane dall’uscita del singolo mare di gin, oggi 20 maggio Edatorna a far parlare di sé e lo fa con la pubblicazione del suo primo Ep,, un lavoro che racchiude l’essenza del progetto dell’artista calabrese, pronta a far sentire ancora la sua voce dopo l’esperienza di X Factor. L’ep, prodotto da SANLUCIDO, Luca Longobardi, Sanfilippo, Paolo Gaudio e Donato Dalia, e mixato da Fefo Forconi (Delta V, Piero Pelù, Max Gazzè) e Dj Spike (Zulù, 99 Posse), inverte totalmente la rotta rispetto ai precedenti singoli, e segue la traccia lasciata da mare di gin. Voglia di riscatto, il non detto che prepotentemente emerge tra le parole e i respiri, la capacità di essere empatica e coinvolgere il ...

Advertising

LaC news24

... con il ritorno del celebre appuntamento di Pasqua che vede protagoniste 8 band calabresi provenienti da tutta la Regione : in Line - Up Aquerell, Artico, Bruno & The Souldiers, Carcano,, El ...... con il ritorno del celebre appuntamento di Pasqua che vede protagoniste 8 band calabresi provenienti da tutta la Regione: in Line - Up Aquerell, Artico, Bruno & The Souldiers, Carcano,, El ... L’evento - Cosenza Wine District, oltre 40 cantine calabresi insieme per la prima edizione del festival vinicolo