Di4ri di Netflix: la video intervista ai protagonisti, “Speriamo che la nostra generazione possa cambiare le cose” (Di venerdì 20 maggio 2022) DonneMagazine incontra i giovani protagonisti di Di4ri, la nuova serie Netflix disponibile dal 18 maggio. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) DonneMagazine incontra i giovanidi, la nuova seriedisponibile dal 18 maggio. su Donne Magazine.

Advertising

ronniehowlett3 : RT @RedazioneFilmTv: A Di4ri, la nuova serie Netflix, preferisco Sei forte, maestro. Ma questa settimana non c'è tempo per la nostalgia, s… - RedazioneFilmTv : A Di4ri, la nuova serie Netflix, preferisco Sei forte, maestro. Ma questa settimana non c'è tempo per la nostalgia… - BernardShakey11 : RT @TIM_Official: Alla scuola media Galileo Galilei le giornate trascorrono tra mille sorprese! Sei pronto per la prima stagione di 'Di4ri'… - Simmi_Chiapi : Finisco per caso a guardare #di4ri su Netflix e mi ritrovo a prendermi per le storie di un branco di ragazzini delle medie indemoniati. - PaoloBianchessi : La contraddizione delle produzioni #Netflix #Italia: puntare su prodotti come #Summertime e #Di4ri non potrà mai ra… -