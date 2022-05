(Di venerdì 20 maggio 2022) ' Se non stai con mela tua, il tuo fidanzato e poi ammazzo anche te ', continuava a ripeterle per piegarla al suo volere. E lei, una ragazza poco più che 20enne, per due mesi è stata ...

Advertising

Yeli60291475 : @Daymeuamor E quindi per essere bisessuale devi fidanzarti con una donna? forse dovresti studiare - CuocoFiorellino : @la_bongia @tatonissimo Tu devi fidanzarti con un cuoco -

leggo.it

All'inizio l'uomo, addetto alle pompe funebri , prova inutilmente a corteggiarla, poi cambia tono e diventa aggressivo : 'stare come me, altrimenti ammazzo la tua famiglia'. La ragazza si ...Bea è arrabbiata: 'Mi hai detto Ti amo e mi hai detto che non potevicon me perché non ... 'Se sei innamorato di un'altra pazienza anche se vuoi sposarti, madirmelo' Le confessioni ... «Devi fidanzarti con me o uccido te e la tua famiglia»: l'incubo di una ventenne a Torino Una ventenne costretta a rinunciare a tutto: casa, lavoro, bancomat. L’uomo, un trentenne, le ordinava quando e cosa mangiare e come vestirsi: ora è a processo ...