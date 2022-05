Coronavirus, 26.561 casi e 89 morti. Tasso di positività all’11,4% (Di venerdì 20 maggio 2022) Il bollettino del 20 maggio 2022 Le ultime 24 ore hanno portato a registrare 89 i decessi da Coronavirus in Italia (ieri 108). Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, calano anche i nuovi contagi registrati in un giorno: oggi risultano 26.561, cifra inferiore rispetto a quella di ieri (30.310). Sono 874.410 gli attualmente positivi nel Paese, mentre il Tasso di positività risulta pari a 11,4% (un calo dello 0,9% rispetto a ieri). Leggi anche: Covid, in calo tutti i numeri dell’epidemia. Nessuna regione a rischio alto – Il monitoraggio Iss Covid, il monitoraggio Gimbe: calano nuovi casi, ricoveri e decessi. «Rischioso aspettare l’autunno per la quarta dose ai fragili» Eurovision, Laura Pausini positiva al Covid: «C’era qualcosa che non andava» Multe agli over ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) Il bollettino del 20 maggio 2022 Le ultime 24 ore hanno portato a registrare 89 i decessi dain Italia (ieri 108). Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, calano anche i nuovi contagi registrati in un giorno: oggi risultano 26.561, cifra inferiore rispetto a quella di ieri (30.310). Sono 874.410 gli attualmente positivi nel Paese, mentre ildirisulta pari a 11,4% (un calo dello 0,9% rispetto a ieri). Leggi anche: Covid, in calo tutti i numeri dell’epidemia. Nessuna regione a rischio alto – Il monitoraggio Iss Covid, il monitoraggio Gimbe: calano nuovi, ricoveri e decessi. «Rischioso aspettare l’autunno per la quarta dose ai fragili» Eurovision, Laura Pausini positiva al Covid: «C’era qualcosa che non andava» Multe agli over ...

Advertising

News24_it : Bollettino Covid Italia, oggi 26.561 contagi e 89 morti per Coronavirus: i dati di venerdì 20 maggio -… - TeoloMassimo : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 maggio: 26.561 nuovi casi, i morti sono 89 - tabarro63 : RT @fanpage: #Covid19, il bollettino di oggi, #20maggio - infoitsalute : Bollettino Covid Italia, oggi 26.561 contagi e 89 morti per Coronavirus: i dati di venerdì 20 maggio - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 maggio: 26.561 nuovi casi, i morti sono 89 -