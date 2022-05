Contratti di mutuo e prova dell’erogazione: la parola alla Cassazione (Di venerdì 20 maggio 2022) di Valentino Vecchi* Con sentenza n.12480 del 19.04.2022, la Corte di Cassazione, richiamando conformi orientamenti, è tornata ad esprimersi sulle differenze esistenti tra un contratto di mutuo ipotecario concesso al fine di erogare liquidità al mutuatario e, di contro, un mutuo ipotecario concesso al solo fine di ripianare l’esposizione debitoria di conto corrente. In tale ultimo caso, l’assenza di “traditio” priva il contratto di mutuo di quelle specificità tipiche del mutuo ipotecario classico usualmente concesso a clienti che abbisognano di liquidità (nella maggioranza dei casi per l’acquisto di un immobile). Secondo gli Ermellini “occorre distinguere tra il mutuo, la cui struttura contrattuale implica la effettiva “traditio” delle somme di denaro – che, <<per quanto possa ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 maggio 2022) di Valentino Vecchi* Con sentenza n.12480 del 19.04.2022, la Corte di, richiamando conformi orientamenti, è tornata ad esprimersi sulle differenze esistenti tra un contratto diipotecario concesso al fine di erogare liquidità al mutuatario e, di contro, unipotecario concesso al solo fine di ripianare l’esposizione debitoria di conto corrente. In tale ultimo caso, l’assenza di “traditio” priva il contratto didi quelle specificità tipiche delipotecario classico usualmente concesso a clienti che abbisognano di liquidità (nella maggioranza dei casi per l’acquisto di un immobile). Secondo gli Ermellini “occorre distinguere tra il, la cui struttura contrattuale implica la effettiva “traditio” delle somme di denaro – che, <

