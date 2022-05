Cagliari | Agostini e Capozucca verso la conferma

Advertising

CagliariNews24 : Cagliari, arrivano le conferme: Agostini allenatore e Capozucca direttore sportivo - TuttoCagliari : Di Marzio - Cagliari, Capozucca e Agostini verso la conferma. Smentite le voci sulla cessione del club - CagliariNews24 : Venezia Cagliari, domani mister Agostini presenta la gara: l’orario della conferenza stampa - DIRETTADCM : Sia in caso di permanzenza che di retrocessione, il #Cagliari sembrerebbe esser deciso a proseguire con Alessandro… - DiMarzio : .@CagliariCalcio, si riparte da #Capozucca. #Agostini verso la conferma -

... il ' 2 ' divale quindi 1,70 , contro il 4,44 dell''1' e il 3,90 del pari. Nelle scommesse sulla retrocessione, intanto, la differenza tra i campani e i sardi rimane netta, con il...Favorito anche il(1,70) sul campo del Venezia già retrocesso. Ma una vittoria, per la squadra di, potrebbe non essere sufficiente per rimanere in Serie A. Ufficio stampa Snaitech E ...Esperienza e leadership per Nandez possono essere un valore aggiunto da dare alla squadra. Agostini si gioca l’ultima carta per la salvezza del Cagliari Venezia è l’ultima spiaggia del Cagliari per te ...Il futuro del Cagliari sembra essere arrivato ad un punto sicuro: Stefano Capozucca ed Alessandro Agostini restano Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Cagliari ha preso una decisione sul futuro ...