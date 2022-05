Atalanta | Ilicic torna tra i convocati contro l’Empoli

(Di venerdì 20 maggio 2022) Una bella notizia per la Serie A: dopo quasi quattro mesi, Josipa figurare nella lista deidell’. L’allenatore Gian Piero Gasperini l’ha infatti inserito nell’elenco dei 22 giocatori a referto sabato seraa Bergamo per l’ultima giornata del campionato di Serie A. L’ultima presenza dello sloveno, che come nell’estate del 2020 era rimasto ai margini per problemi personali, risaliva al 9 gennaio scorso, da cambio, nel 6-2 di Udine. L’attaccante ex Fiorentina, sceso in campo 23 volte con 4 gol stagionali, ha saltato 17 match di campionato, 2 di Coppa Italia e 6 di Europa League senza essere peraltro inserito nella Lista Uefa di gennaio. SportFace.

