Agenzia entrate | servizi on line ‘aperti’ | delega a familiari

(Adnkronos) – Consultare il cassetto fiscale e i dati ipotecari e catastali, richiedere il duplicato della tessera sanitaria, leggere le comunicazioni inviate dal fisco, accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata. Da oggi chi non ha modo di accedere in prima persona a questi e ad altri servizi, disponibili nell'area riservata del sito dall'Agenzia delle entrate, potrà delegare un familiare o una persona di fiducia. La novità è contenuta in un provvedimento del direttore dell'Agenzia, che punta ad agevolare i contribuenti che hanno difficoltà ad accedere alle informazioni e ai servizi fiscali online tramite spid, carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi. La semplificazione riguarda in primo luogo i tutori e i curatori ...

