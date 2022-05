Warner Bros. vuole incontrare J.K. Rowling per nuovi contenuti legati a Harry Potter (Di giovedì 19 maggio 2022) David Zaslav, ad della neonata Warner Bros. Discovery, ha intenzione di pianificare il futuro della saga con nuovi titoli soprattutto per Hbo Max Leggi su wired (Di giovedì 19 maggio 2022) David Zaslav, ad della neonata. Discovery, ha intenzione di pianificare il futuro della saga contitoli soprattutto per Hbo Max

Advertising

andreastoolbox : #Warner Bros. vuole incontrare J.K. Rowling per nuovi contenuti legati a Harry Potter - Screenweek : Confermato: il film dei #WonderTwins non si farà - francesco_r93 : '[...]programma integrale della due giorni partenopea, altrimenti di difficile collocazione in un palinsesto televi… - GameSwipers : Wonder Twins cancellato ufficialmente dalla Warner Bros. La notizia completa su - badtasteit : #WarnerBros Discovery punta a portare fino a 25 film al cinema ogni anno -