Ultime Notizie – Roma | Saliola Manageritalia | “Per offerta turistica integrata serve Destination manager”

"Per Roma sono individuabili tre possibili vie di sviluppo. La naturale evoluzione del concetto di cultura, che non e? più da intendersi legata esclusivamente alla tutela e alla conservazione della memoria storica, ma anche alla produzione di eventi ed attività culturali che devono essere in grado di veicolare l'immagine della nostra città e di riflesso di promuovere l'intero sistema economico nazionale. Una seconda linea riguarda l'utilizzo di un management adeguatamente formato per migliorare l'offerta turistica. In questo contesto il management costituisce una leva indispensabile per migliorare la qualità dell'offerta turistica. Affiancando agli attori del sistema turistico una figura manageriale, il Destination manager, sarà più facile garantire ...

