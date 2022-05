Ucraina: Mattarella, 'valori Ue non possono essere lacerati da uso forza' (Di giovedì 19 maggio 2022) Padova, 19 mag. (Adnkronos) - "È stato inatteso, sorprendente e imprevedibile il tentativo di far retrocedere la storia a qualche secolo addietro, con un Paese più forte e più grande che pretende con la violenza delle armi e con la forza di imporre le proprie scelte ad un Paese confinante molto meno grande e molto meno forte. Tutto questo richiama all'esigenza di tornare ai valori dell'Europa: questo tessuto di valori comuni che attraversa i popoli europei non può essere sacrificato, lacerandosi, di fronte alla prepotenza dell'uso della forza e di imporre con le armi le proprie scelte ad altri". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'800/mo anniversario dell'Università di Padova. Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Padova, 19 mag. (Adnkronos) - "È stato inatteso, sorprendente e imprevedibile il tentativo di far retrocedere la storia a qualche secolo addietro, con un Paese più forte e più grande che pretende con la violenza delle armi e con ladi imporre le proprie scelte ad un Paese confinante molto meno grande e molto meno forte. Tutto questo richiama all'esigenza di tornare aidell'Europa: questo tessuto dicomuni che attraversa i popoli europei non puòsacrificato, lacerandosi, di fronte alla prepotenza dell'uso dellae di imporre con le armi le proprie scelte ad altri". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'800/mo anniversario dell'Università di Padova.

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Mattarella, 'valori Ue non possono essere lacerati da uso forza' - - micmartinet : RT @albertlaniece: Ringrazio pres.Mattarella e pres. Draghi per aver dato una posizione “solida”al nostro Paese in questa crisi di guerra r… - TV7Benevento : Ucraina: Mattarella, 'non c'è libertà piena se altri ne sono privi, ripristinare diritto internazionale' -… - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: 'Serve la razionalizzazione della spesa militare in Ue: serve una coordinamento degli investimenti in sicurezza. Come det… - tassottia : RT @albertlaniece: Ringrazio pres.Mattarella e pres. Draghi per aver dato una posizione “solida”al nostro Paese in questa crisi di guerra r… -