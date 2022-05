Ucraina, Draghi: "Necessario tenere aperti i canali di dialogo con la Russia" (Di giovedì 19 maggio 2022) Segnale incoraggiante i contatti tra 'il Pentagono e Mosca'. Preoccupazione per la 'crisi alimentare' dopo la crescita dei prezzi. Si rischiano 'effetti disastrosi soprattutto in Africa e Medio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 maggio 2022) Segnale incoraggiante i contatti tra 'il Pentagono e Mosca'. Preoccupazione per la 'crisi alimentare' dopo la crescita dei prezzi. Si rischiano 'effetti disastrosi soprattutto in Africa e Medio ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Draghi: espulsioni nostri diplomatici è un atto ostile #Ucraina - Palazzo_Chigi : Incontro con @MarinSanna, Draghi: La richiesta di adesione alla #NATO è una chiara risposta all’invasione russa del… - FerdiGiugliano : 'La richiesta di adesione alla Nato è una chiara risposta all’invasione russa dell’Ucraina ????, e alla minaccia che… - robertopontillo : 'Per impedire che la crisi umanitaria si aggravi dobbiamo raggiungere un cessate il fuoco e far ripartire i negozia… - FalcionelliFede : RT @Palazzo_Chigi: In diretta dal Senato della Repubblica, l'informativa del Presidente Draghi sul conflitto in Ucraina -