fanpage : Una famiglia distrutta, quella del piccolo Tommaso, il bimbo di 4 anni morto dopo il drammatico incidente a L'Aquil… - fanpage : Tragedia a L'Aquila Parla la maestra di Tommaso - pi2py : RT @leggoit: Tommaso morto all'asilo, lo strazio del 12enne figlio della proprietaria dell'auto: «L'ho ucciso io, l'ho ucciso io...» https:… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Tommaso morto all'asilo, lo strazio del 12enne figlio della proprietaria dell'auto: «L'ho ucciso io, l'ho ucciso io...» https:… - fisco24_info : Il dolore dei genitori di Tommaso, il bimbo di 4 anni morto: La vita di Patrizio D'Agostino, dipendente di una cate… -

Leggi anche > L'Aquila,all'asilo schiacciato dall'auto. Il dolore dei genitori: 'Dov'è il nostro bimbo' Dalle prime indagini l'uomo si era recato nella casa della figlia dove erano in ...Auto nell'asilo,: nella macchina c'era da solo un bambino di 12 anni La sua versione deve essere ancora vagliata dagli investigatori e dagli inquirenti, che stanno facendo tutta una ...Il dramma del piccolo Tommaso, il bimbo morto ieri a L'Aquila dopo dopo essere stato travolto da un'auto nel giardino di un asilo, è anche il dramma di due famiglie: la sua e quella involontariamente ...In attesa dell'interrogatorio della 38enne proprietaria della Passat, l'inchiesta potrebbe allargarsi per la sicurezza dell'asilo.