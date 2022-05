Save The Children: 'Per il futuro dei giovani dobbiamo rendere 'Impossibile 2022' possibile' (Di giovedì 19 maggio 2022) 'Impossibile 2022', promosso da Save The Children, sarà a Roma dal 19 al 22 maggio Meno di 4000 mila nuovi nati in un anno solo; 1,4 milioni di bambini in condizioni di povertà assoluta (massimo ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 19 maggio 2022) '', promosso daThe, sarà a Roma dal 19 al 22 maggio Meno di 4000 mila nuovi nati in un anno solo; 1,4 milioni di bambini in condizioni di povertà assoluta (massimo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'L'incapacità di un ragazzo/a di 15 anni di comprendere il significato di un testo scritto è al 51%'. Lo ha detto C… - repubblica : L'allarme di Save the children: 'In Italia il 51% dei quindicenni è incapace capire un testo' - eziomauro : L'allarme di Save the children: 'In Italia il 51% dei quindicenni è incapace di capire un testo' - Giuliorm1 : RT @janavel7: Save the Children: 'In Italia il 51% dei quindicenni è incapace capire un testo'. La stessa media dei parlamentari grillini. - incoeu : #MiniTG: ?? Save the Children: un fioeul de 15 agn su du l'è minga bon de capì quell che 'l lensg -