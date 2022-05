Mr Wrong: Can Yaman si arrabbia con le fan italiane annuncia una drastica decisione. Interrogativi su un progetto all’estero (Di giovedì 19 maggio 2022) Mr Wrong: a diversi mesi di distanza dalle prime volte, quando stava con Diletta Leotta, Can Yaman è tornato suo malgrado ad infuriarsi con le fan italiane. Le ha rassicurate su certe sue intenzioni, ma ha anche annunciato che, a causa loro, dovrà cambiare un po’ il suo modo di vivere. Non si sa con certezza se questa decisione avrà ripercussioni su un nuovo progetto che dovrebbe riportarlo all’estero. Volete scoprire di cosa stiamo parlando? Il divo di “Mr Wrong” sbotta con le fan italiane e fa chiarezza Ha sicuramente scioccato le fan di Can Yaman, l’ultima “Storia” di Instagram che ha pubblicato un paio di giorni fa l’attore turco protagonista di “Mr Wrong – Lezioni d’Amore”, “Daydreamer – Le Ali ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 19 maggio 2022) Mr: a diversi mesi di distanza dalle prime volte, quando stava con Diletta Leotta, Canè tornato suo malgrado ad infuriarsi con le fan. Le ha rassicurate su certe sue intenzioni, ma ha ancheto che, a causa loro, dovrà cambiare un po’ il suo modo di vivere. Non si sa con certezza se questaavrà ripercussioni su un nuovoche dovrebbe riportarlo. Volete scoprire di cosa stiamo parlando? Il divo di “Mr” sbotta con le fane fa chiarezza Ha sicuramente scioccato le fan di Can, l’ultima “Storia” di Instagram che ha pubblicato un paio di giorni fa l’attore turco protagonista di “Mr– Lezioni d’Amore”, “Daydreamer – Le Ali ...

