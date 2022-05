Modena | crolla il solaio in una palazzina Sei feriti | due sono bambini

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 19 maggio 2022) . Esclusa la possibilità di una esplosione per fuga di gas Nella serata di ieri, 18 maggio, a Marano Sul Panaro in provincia di, si è verificato il crollo in una. Secondo le prime ricostruzioni a cedere sarebbe stato un, mentre sarebbe esclusa l’esplosione tra le cause del crollo. #, intervento in corso a Marano sul Panaro per il crollo di undi un’abitazione: 6 residenti lievemente, squadre #vigilidelfuoco al lavoro per la messa in sicurezza dell’area #18maggio 22:30 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 18, 2022 Il cedimento è avvenuto al primo piano – in totale il condominio è di cinque piani – travolgendo le persone al piano terra. Iconvolti nell’incidentedue e...