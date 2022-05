Milly Carlucci | “Spero ci sia ancora posto per me nella sua vita” | la dichiarazione è struggente

Leggi su ck12

(Di giovedì 19 maggio 2022) Non si trattiene e confessa tutto ciò che pensa di. Laè inaspettata: per lui è stata una veradi salvezza(Youtube)La conduttrice di Ballando con le Stelle, negli anni, si è affermata come una vera professionista nonché pilastro della Rai. I suoi programmi, infatti, si confermano di edizione in edizione dei grandi successi che il pubblico ama e segue costantemente, nonostante gli anni che passano. Nel corso del tempo,ha permesso a molti personaggi famosi di scendere in pista e di concedersi una nuova esperienza, quella di ballare. Non solo: per alcuni personaggi,è stata una vera e propriadi ...