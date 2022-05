Advertising

_Nico_Piro_ : Per giudicare Putin bastava una sola data 6/10/2006 (omicidio della eroica cronista Anna Politkovskaya) eppure ness… - vaticannews_it : #PapaFrancesco lancia un nuovo appello a coloro che ricoprono 'incarichi di grande responsabilità' a essere 'protag… - Tg3web : Mattarella torna a parlare della guerra dove richiama l'Europa perché non si laceri di fronte alla prepotenza delle… - fisco24_info : Mattarella e la guerra in Ucraina: 'C'è libertà se ne godono tutti': (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica a… - rominapetrini2 : #ITALIA LA STORIA!!! #GIOVANNIFALCONE Nascita: #18Maggio1939 Assassinio: #23Maggio1992 #23Maggio1960 Il primo… -

sarà a Sassari mercoledì 25 maggio per partecipare alle celebrazioni organizzate dall'Università di Sassari in occasione del centenario della nascita di Enrico Berlinguer. L'ufficialità ......Pentagono e il ministro della difesa rappresenta un segnale incoraggiante dall'inizio della'. Come detto da, nel lungo termine servirà uno sforzo creativo su un modello di conferenza ...Non c’è libertà piena se gli altri ne sono privi”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna a sottolineare la necessità di fermare la guerra in Ucraina, ma tenendo ben presente che c’è ...“In questi tempi di guerra, ha detto ancora il ministro ... Investire sulla conoscenza è grande antidoto contro le guerre”, ha concluso. Mattarella: libri per costruire ponti In occasione ...