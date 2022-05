(Di giovedì 19 maggio 2022) Il“è il Movimento 5 Stelle che vive dicontinue all'interno per recuperare un po' di consenso”. Lo afferma Mauriziodal salotto di Stasera Italia, il talk show politico in onda su Rete4. Durante la puntata di giovedì 19 maggio si è commentata in studio la strategia politica italiana per affrontare la guerra in Ucraina, invasa dalle truppe russe. Il presidente di Noi con l'Italia dà ragione alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che sostiene che quelle di Giuseppe Conte sulle armi all'Ucraina sono solo “chiacchiere” visto che alla Farnesina fino a prova contraria il ministro è proprio un membro fondamentale del partito pentastellato. “Quello che diceva la Meloni è giustissimo – sottolinea il deputato -. Il ministro degli Esteri è il ...

Advertising

tempoweb : #Lupi attacca il #M5S: “È il problema della maggioranza, troppe fibrillazioni interne” #governo #draghi #19maggio… -

Il Tempo

Rientra bene Herons, chela zona castellana conper il 25 - 17 e costringe coach Betti al time out. L'Abc accusa la pressione termale mentre Obiekwe, solo in mezzo all'area, infila il +...Rientra bene Herons, chela zona castellana conper il 25 - 17 e costringe coach Betti al time out. L'Abc accusa la pressione termale mentre Obiekwe, solo in mezzo all'area, infila il +... Stasera Italia, Maurizio Lupi attacca il M5S: “È il problema della maggioranza, troppe fibrillazioni” Pian piano il mese di maggio sta fuggendo via e con esso dovrebbero iniziare a essere dissolti un po’ di dubbi e di incertezze. Parliamo di chi siederà sulla panchina del Campobasso e dei rinforzi/ces ...L’aumento della popolazione dei lupi in Italia, stimata intorno ai 3.300 esemplari, e la successiva richiesta della Lega di abbattimenti ...