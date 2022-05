Luca Argentero, cosa hai fatto? “Abbiamo litigato, non ci sentiamo più” | Hanno chiuso completamente (Di giovedì 19 maggio 2022) Un retroscena infuocato è emerso in queste ore sul passato dell’attore Luca Argentero: finita una storica e speciale amicizia Luca Argentero nella bufera (screenshot Twitter)Luca Argentero è amatissimo dal grande pubblico italiano in quanto protagonista di numerose fiction di successo. L’ultima in ordine di tempo è senza dubbio DOC – Nelle tue mani di cui è prevista già una terza stagione su Rai 1 prossimamente. La carriera di Argentero ha però preso il via in un momento ben preciso ovvero quando ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Una fortunatissima terza edizione che lo ha visto classificarsi terzo e conquistare tutte le donne d’Italia. In occasione di quella esperienza ha anche stretto un rapporto di amicizia speciale ovvero ... Leggi su specialmag (Di giovedì 19 maggio 2022) Un retroscena infuocato è emerso in queste ore sul passato dell’attore: finita una storica e speciale amicizianella bufera (screenshot Twitter)è amatissimo dal grande pubblico italiano in quanto protagonista di numerose fiction di successo. L’ultima in ordine di tempo è senza dubbio DOC – Nelle tue mani di cui è prevista già una terza stagione su Rai 1 prossimamente. La carriera diha però preso il via in un momento ben preciso ovvero quando hail suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Una fortunatissima terza edizione che lo ha visto classificarsi terzo e conquistare tutte le donne d’Italia. In occasione di quella esperienza ha anche stretto un rapporto di amicizia speciale ovvero ...

