La Juventus torna all’antico: parametri zero di qualità. Di Maria (quasi fatta) e Pogba (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Corriere della Sera illustra la strategia della Juventus. Che è cambiata rispetto all’ultima gestione Paratici quando le priorità erano: “abbassare età (degli acquisti) e stipendi”. Sulla lista ci sono Di Maria e Pogba. Per Di Maria (34 anni) scrive il Corsera basta un ultimo incontro con Jorge Mendes, l’agente: al giocatore, in uscita dal Psg per scadenza di contratto, è destinato un accordo annuale (con opzione per il bis) sui 7 milioni di euro a stagione. L’altro è Pogba. Detto brutalmente: se sarà solo questione di vil (e umanissima) pecunia, il francese andrà al Psg, se ballerà invece altro, i bianconeri sono convinti di avere non poche chance. L’altro giorno è stato illustrato il depliant: a Torino Pogba sarebbe la star (con il numero 10 sulle spalle) e, come si dice in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Corriere della Sera illustra la strategia della. Che è cambiata rispetto all’ultima gestione Paratici quando le priorità erano: “abbassare età (degli acquisti) e stipendi”. Sulla lista ci sono Di. Per Di(34 anni) scrive il Corsera basta un ultimo incontro con Jorge Mendes, l’agente: al giocatore, in uscita dal Psg per scadenza di contratto, è destinato un accordo annuale (con opzione per il bis) sui 7 milioni di euro a stagione. L’altro è. Detto brutalmente: se sarà solo questione di vil (e umanissima) pecunia, il francese andrà al Psg, se ballerà invece altro, i bianconeri sono convinti di avere non poche chance. L’altro giorno è stato illustrato il depliant: a Torinosarebbe la star (con il numero 10 sulle spalle) e, come si dice in ...

