Koulibaly | «Se non avessi fatto il calciatore mi sarebbe piaciuto lavorare in banca»

Nella lunga intervista rilasciata a Onze Mondial, il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly svela che se non avesse fatto il calciatore gli sarebbe piaciuto lavorare nel settore bancario, contabile o assicurativo. La sua passione, a scuola, erano i numeri e ammette che era anche dotato per la matematica. "A scuola mi piaceva la matematica, i numeri. Ero un po' dotato e mi sarebbe piaciuto lavorare nel settore bancario, contabile o assicurativo. Queste aree mi attraevano molto, mi sono sempre piaciuti i numeri. Il mio contratto? Cerco di negoziarlo bene, al momento non ho nulla di cui lamentarmi".

