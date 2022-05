Israele-Italia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei Under 17 2022 (Di giovedì 19 maggio 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Israele-Italia, match valevole il secondo match degli Europei Under 17 2022. Si continua e gli azzurri vorranno certamente trovare una vittoria, dopo essere stati sconfitti nel match d’esordio contro la Germania. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 19 maggio alle ore 19:00 e sarà trasmessa in diretta tv sui canali RaiSport, mentre lo streaming sarà disponibile su RaiPlay. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI CLASSIFICHE E RISULTATI SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) La, l’, latv edi, match valevole il secondo match degli17. Si continua e gli azzurri vorranno certamente trovare una vittoria, dopo essere stati sconfitti nel match d’esordio contro la Germania. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 19 maggio alle ore 19:00 e sarà trasmessa intv sui canali RaiSport, mentre losarà disponibile su RaiPlay. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI CLASSIFICHE E RISULTATI SportFace.

