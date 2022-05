Isola dei Famosi, Eva Henger commenta sua figlia per la prima volta: il web insorge (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo l’incidente Eva Henger è stata costretta al riposo ed ha approfittato per commentare l’esperienza di sua figlia all’Isola dei Famosi Mercedesz Henger in Honduras sta facendo parlare di sé, anche grazie a scelte strategiche che il pubblico ha immediatamente colto. Da casa, intanto, ha il supporto di sua mamma nonostante i rapporti non siano L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo l’incidente Evaè stata costretta al riposo ed ha approfittato perre l’esperienza di suaall’deiMercedeszin Honduras sta facendo parlare di sé, anche grazie a scelte strategiche che il pubblico ha immediatamente colto. Da casa, intanto, ha il supporto di sua mamma nonostante i rapporti non siano L'articolo proviene da Inews24.it.

