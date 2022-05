Inter, una cessione importante per portare un difensore ed un attaccante: i dettagli! (Di giovedì 19 maggio 2022) L’Inter si appresta a vivere gli ultimi 90 minuti di un campionato tutt’altro che certo e scontato, regalandoci, con i cugini rossoneri, un testa a testa che mancava da ben dodici anni e che vede le due sponde del Naviglio fremere fino alla fine. Uno dei protagonisti di questa lotta scudetto dei nerazzurri però potrebbe abbandonare la Pinetina il prossimo anno. Bastoni Inter CalciomercatoIl soggetto in questione è Alessandro Bastoni, il quale secondo Fantacalcio.it dovrebbe far posto all’arrivo di un altro difensore, con cui già si ha un accordo verbale, il granata Bremer, ma al tempo stesso dalla cessione del difensore azzurro potrebbe sferrare Marotta anche l’affondo per Dybala. La richiesta per Bastoni si aggira tra i 55 e i 60 milioni di euro. Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022) L’si appresta a vivere gli ultimi 90 minuti di un campionato tutt’altro che certo e scontato, regalandoci, con i cugini rossoneri, un testa a testa che mancava da ben dodici anni e che vede le due sponde del Naviglio fremere fino alla fine. Uno dei protagonisti di questa lotta scudetto dei nerazzurri però potrebbe abbandonare la Pinetina il prossimo anno. BastoniCalciomercatoIl soggetto in questione è Alessandro Bastoni, il quale secondo Fantacalcio.it dovrebbe far posto all’arrivo di un altro, con cui già si ha un accordo verbale, il granata Bremer, ma al tempo stesso dalladelazzurro potrebbe sferrare Marotta anche l’affondo per Dybala. La richiesta per Bastoni si aggira tra i 55 e i 60 milioni di euro.

Advertising

CB_Ignoranza : Otto anni fa, dopo 19 anni, 858 presenze e 16 trofei, @javierzanetti dava l'addio al calcio. Una storia infinita ch… - AlfredoPedulla : Una preghiera: stop con #Perisic. Funziona sempre così: offerta 4,5 a stagione e non 3. Nessun accordo, nessuna fir… - Inter : ?? | BBQ TIME La squadra insieme per una grigliata post-allenamento ????? Guarda tutte le foto ??… - FedericoSaltato : RT @Teujumped: Vorrei fare una cosa simile con i gol dell'Inter, ma purtroppo io ho da fare nella mia vita - MarcoReNer_azz : Domenica tutta la giornata in una Spa lontano da clacson e colori rossoneri ….pronto ad uscire per strada coperto s… -