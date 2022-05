Innovery-Experis academy | corso per diventare cyber security analyst

Leggi su iltempo

(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Labitalia) -edlanciano ilad accesso gratuito, con l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito dellae dell'analisi delle vulnerabilità dei sistemi informatici e delle reti, uno dei settori in cui si registra ancora la maggior mancanza di competenze e in cui le aziende faticano a reperire personale qualificato. L'incremento del numero di attacchi informatici unito al crescente perfezionamento delle tecniche utilizzate dagli hacker ha aumentato l'esigenza delle aziende di inserire all'interno del proprio team un, in grado di fronteggiare le nuove sfide del settore della ...