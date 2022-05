In Giappone si torna a viaggiare per piccoli gruppi e solo da alcuni Paesi (Di giovedì 19 maggio 2022) La graduale riapertura del Giappone: si torna a viaggiare per piccoli gruppi e solo da alcuni Paesi. Tutte le ultime notizie. Dopo due anni di chiusure e rigide misure sanitarie a causa della pandemia di Covid-19, anche il Giappone riapre gradualmente le frontiere ai viaggiatori internazionali. È uno degli ultimi Paesi del mondo a riaprire L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 19 maggio 2022) La graduale riapertura del: siperda. Tutte le ultime notizie. Dopo due anni di chiusure e rigide misure sanitarie a causa della pandemia di Covid-19, anche ilriapre gradualmente le frontiere ai viaggiatori internazionali. È uno degli ultimidel mondo a riaprire L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

dabigcf : Yuki diventa immediatamente più grosso quando torna in giappone?? - redazionemetis : Torna #Samurai: la #spada e l’#onore, racconto a puntate con cui Francesco Salerno ci accompagna per mano nel… - IlFloricultore : A Parabiago (MI) il Satsuki Bonsai Festival - Dal 14 al 22 Maggio 2022 torna la manifestazione organizzata da… - Inoguci : RT @CCFCattaneo: Il Giappone stampa e monetizza debito pubblico a manetta. Inflazione ? 1%. Qualcosa nella narrazione euroausterica non tor… - ALisimberti : RT @CCFCattaneo: Il Giappone stampa e monetizza debito pubblico a manetta. Inflazione ? 1%. Qualcosa nella narrazione euroausterica non tor… -