Il Sole come non lo abbiamo mai visto: le immagini ravvicinate catturate dalla Solar Orbiter (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Sole come non lo abbiamo mai visto prima. La sonda Solar Orbiter dell'Esa (Agenzia spaziale europea) e della Nasa ha catturato immagini mai così ravvicinate della nostra stella. Molti dati raccolti sono inediti per gli scienziati, che li dovranno analizzare. Tra i fenomeni "nuovi", anche una misteriosa formazione denominata "riccio Solare". La missione della Solar Orbiter è quella di studiare l'atmosfera esterna della stella e le dinamiche dell'eliosfera.

