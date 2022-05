Guendalina Tavassi fa piangere suo fratello Edoardo: parole poco carine (Di giovedì 19 maggio 2022) Nella puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda nel pomeriggio di Canale 5 di oggi, Guendalina Tavassi è stata protagonista di una lite con suo fratello Edoardo. Tutto è partito da un gioco. Lo spirito dell’isola ha chiesto alla Tavassi, di essere sincera dando dei giudizi su alcuni dei naufraghi: se fosse stata realmente onesta e sincera, avrebbe ricevuto in cambio una dolce sorpresa. E così la Tavassi, che ha potuto dire la sua senza essere interrotta e senza che nessun altro naufrago potesse ribattere alle sue parole, ha parlato di alcuni concorrenti. Chiaramente si è espressa in modo negativo su Mercedesz, accusandola di aver preso in giro sia lei che Edoardo e poi ha parlato anche di suo fratello. Probabilmente il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 maggio 2022) Nella puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda nel pomeriggio di Canale 5 di oggi,è stata protagonista di una lite con suo. Tutto è partito da un gioco. Lo spirito dell’isola ha chiesto alla, di essere sincera dando dei giudizi su alcuni dei naufraghi: se fosse stata realmente onesta e sincera, avrebbe ricevuto in cambio una dolce sorpresa. E così la, che ha potuto dire la sua senza essere interrotta e senza che nessun altro naufrago potesse ribattere alle sue, ha parlato di alcuni concorrenti. Chiaramente si è espressa in modo negativo su Mercedesz, accusandola di aver preso in giro sia lei chee poi ha parlato anche di suo. Probabilmente il ...

