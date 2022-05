Fmi: in Italia possibili problemi redditività per banche più deboli (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - Anche se "hanno resistito bene alla crisi pandemica", In Italia è "prioritario" mantenere l'attenzione "sulle banche più deboli, la cui redditività e modelli di business potrebbero essere ulteriormente messi in discussione dalle crisi" che si sono succedute. Lo sottolinea il Fondo Monetario Internazionale nel rapporto periodico sul nostro paese ricordando come "il rallentamento della crescita economica aumenta il rischio di stress in alcune piccole banche con qualità degli attivi e capitale già bassi". Il Fondo suggerisce di "proseguire solide valutazioni prudenziali con revisioni mirate della qualità degli attivi per identificare preventivamente le banche vulnerabili, compresi gli istituti meno significativi". Ma "per ridurre il rischio morale" i tecnici ... Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - Anche se "hanno resistito bene alla crisi pandemica", Inè "prioritario" mantenere l'attenzione "sullepiù, la cuie modelli di business potrebbero essere ulteriormente messi in discussione dalle crisi" che si sono succedute. Lo sottolinea il Fondo Monetario Internazionale nel rapporto periodico sul nostro paese ricordando come "il rallentamento della crescita economica aumenta il rischio di stress in alcune piccolecon qualità degli attivi e capitale già bassi". Il Fondo suggerisce di "proseguire solide valutazioni prudenziali con revisioni mirate della qualità degli attivi per identificare preventivamente levulnerabili, compresi gli istituti meno significativi". Ma "per ridurre il rischio morale" i tecnici ...

