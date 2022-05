(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Siamoa Paolominacciato per l'ennesima volta da estremisti di destra e costretto a vivere sotto scorta per le intimidazioni ricevute dai neofascisti. Ildi Casa Pound a Roma va fermato e ribadiamo la necessità di sciogliere i movimenti neofascisti". Lo scrive su Twitter Simona, presidente dei senatori del Pd.

TV7Benevento : Fascismo: Malpezzi, 'no al corteo Casapound, vicini a Berizzi' - -

Fascismo: Malpezzi, 'no al corteo Casapound, vicini a Berizzi' Roma, 19 mag. (Adnkronos) – "Siamo vicini a Paolo Berizzi minacciato per l'ennesima volta da estremisti di destra e costretto a vivere sotto scorta per le intimidazioni ricevute dai neofascisti. Il co ...