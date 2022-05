E' morto il compositore greco Vangelis | vinse l' Oscar con ' Momenti di gloria'

(Di giovedì 19 maggio 2022) Musicista di talento, aveva firmato grandi successi per il cinema, tra cui le colonne sonore di 'Blade runner' e 'Missing'. Era nato 79 anni fa, in un piccolo centro della Tessaglia

Musicista di talento, aveva firmato grandi successi per il cinema, tra cui le colonne sonore di 'Blade runner' e 'Missing'. Era nato 79 anni fa, in un piccolo centro della Tessagliaa 79 anni Vangelis , nome d'arte di Evangelos Odysseas Papathanassiou ,greco vincitore del premio Oscar nel 1982 per la colonna sonora del film ' Momenti di gloria' di Hugh Hudson. ...È morto Vangelis, all’anagrafe Vangelis Papathanassiou, il compositore e musicista greco si è spento all’età di 79 anni. Era famoso per le sue colonne sonore, prima fra tutte quella di “Blade Runner” ...Aveva conquistato la stima e la fama internazionale, producendo le colonne sonore di film come Blade Runner e Momenti di gloria, per cui vinse l'Oscar nel 1982. La carriera di Vangelis Papathanassiou: ...